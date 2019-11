'Like a virgin': opere d’arte viventi on the road su viale Togliatti

Sabato 16 novembre, alle ore 11.30 e alle ore 15.00, lungo viale Togliatti di Spicchio-Sovigliana verrà presentata l’installazione urbana LIKE A VIRGIN, vere e proprie opere d’arte viventi messe in scena da attori e danzatori.

Il progetto prende le mosse da dipinti e sculture di grande notorietà, provenienti dalla tradizione classica e contemporanea. L’obiettivo è quello di “portare a terra” alcune scene e immagini di queste opere, attraverso anche particolari rivisitazioni, che per la loro forza espressiva hanno, nel tempo, suggestionato milioni di persone.

Un modo on the road per avvicinarsi a dei capolavori della storia dell’arte, facendoli rivivere attraverso i corpi dei performer, ognuno dei quali si farà, per un giorno, opera d’arte.

Un’installazione urbana che potrà essere fruita passeggiando a piedi lungo viale Togliatti ma anche circolando con la propria autovettura: un viale, che per alcune ore, si trasformerà in un museo a cielo aperto.

Tante le opere che verranno messe in scena: si andrà dagli “Amanti” di Magritte, alla “Vergine delle rocce” di Leonardo da Vinci, dalla “Primavera” di Botticelli a “Giuditta” di Gustav Klimt.

"Con questo evento voluto dall’Amministrazione comunale - spiega il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - abbiamo voluto portare l'arte, rivisitata e raffigurata dal vivo, in un contesto urbano, alla ricerca di forme più moderne di rappresentazione. Un progetto particolare, realizzato in via sperimentale sul viale principale di Spicchio-Sovigliana con la consapevolezza che anche la raffigurazione delle opere attraverso il corpo umano possa essere un modo per avvicinare le persone all'arte”.

Concept Tiziano Massaroni

Coreografie Greta Francolini

Costumi originali Rebecca Ihle

Con Chiara Bollettino, Greta Francolini, Margherita Marzocchini, Irene De Santis, Matteo Zoppi

Compagnia Cab 008

Ingresso libero

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci