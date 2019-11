Mamma e tre figli intossicati da monossido di carbonio: in osservazione

Intossicazione da monossido di carbonio per una famiglia di origine nordafricana, composta da una mamma di 29 anni e tre bambini di 8, 4 e 2 anni. Il fatto è avvenuto in via Pesciatina a Lappato di Capannori. Non sono state gravi le conferenze per i partecipanti. L'allarme è scattato in mattinata quando un parente ha telefonato più volte alla famiglia senza ricevere risposta. I vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 sono giunti sul posto. Adesso sono in osservazione in reparto all'ospedale di Lucca.

