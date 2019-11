Mancato contributo a Duccio Dini, Marcheschi (Fdi): "Vergogna"

Il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) interviene e annuncia un'interrogazione attaccando la Regione che, dopo un anno e due mesi, e nonostante una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale non ha ancora stanziato un risarcimento per la morte del 29enne fiorentino Duccio Dini travolto e ucciso dalle auto di alcuni rom mentre stava andando al lavoro.

"E' uno scandalo che ancora non sia stato stanziato dalla Giunta toscana il risarcimento per la morte di Duccio Dini nonostante, un anno e due mesi fa, il Consiglio regionale abbia approvato una mozione all'unanimità. Vergogna, vergogna! La solita solidarietà di facciata della Giunta Rossi. Presenterò un'interrogazione al riguardo -ha commentato Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia- La Regione, dopo un tempo infinito, ci ha risposto che, sul caso di Duccio, la legge richiamata dal Consiglio, la 57/2008, non può applicarsi perché disciplina gli incidenti mortali sul luogo di lavoro e non in itinere come nel caso del 29enne fiorentino che al lavoro si stava recando. In sostanza andrebbe cambiata la legge, ma dopo oltre un anno non c'è traccia di questo iter. Se fosse stato richiesto un emendamento, tutto il Consiglio lo avrebbe fatto ma non è stato portato nulla in Commissione, segno evidente che la Giunta di Rossi non ha assolutamente pensato a portarcelo. Dunque, o si tratta di volontà politica o ancora peggio, su un tema così delicato e che dovrebbe ispirare grande umanità, la mozione è stata messa in un cassetto".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze