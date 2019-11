Code e rallentamenti per traffico bloccato lungo la superstrada FiPiLi, in direzione Firenze, fra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Ginestra, a causa di un mezzo pesante in panne all'interno dell'area di cantiere, nel tratto a doppio senso di marcia su una carreggiata. Le code sono arrivate fino a 8 km questa mattina. Uscita obbligatoria a Montelupo Fiorentino, uscita consigliata Empoli Est. Il tratto tra Montelupo e Ginestra è chiuso.

