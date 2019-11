Monsummano Terme a cena per sostenere il Meyer

Torna sabato 30 novembre alle ore 20, l’evento “A CENA PER IL MEYER” lo speciale appuntamento presso l’Oratorio della Chiesa di Cristo Redentore a Le Case di Monsummano Terme, promosso per raccogliere fondi a favore della Fondazione Meyer per il progetto Avis “Per Elisa contro il medulloblastoma”.

Perché, come scriveva Elisa, “Non si deve aver paura di aiutare gli altri” anche nei momenti di crisi e, soprattutto, quando gli altri sono bambini che soffrono e rischiano la vita a causa di gravi malattie.

Questo pensiero sta alla base del progetto AVIS “Per Elisa contro il medulloblastoma” che da anni raccoglie fondi, e finanzia, la neurochirurgia dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, sia per la ricerca scientifica sia per l’individuazione di sistemi terapici in grado di assicurare ai piccoli pazienti la migliore qualità di vita possibile.

Il medulloblastoma è un tumore cerebrale di origine embrionale, che colpisce la fossa cranica posteriore e di cui si ammalano principalmente i bambini.

La speranza è di poter presto, grazie a nuove scoperte, aiutare i tanti giovani colpiti da mali atroci e le loro famiglie ma anche i medici che vivono il loro impegno come una missione combattendo costantemente, oltre che contro il male, anche contro ingiuste ristrettezze economiche che ostacolano la ricerca.

Alla cena saranno presenti i responsabili dell’Avis di Monsummano Terme e alcuni medici dell’Ospedale pediatrico fiorentino che illustreranno gli ultimi progressi del reparto di Neurochirurgia del Meyer.

L’appuntamento è in via Segrè 2 – Le Case – Monsummano Terme (PT) c/o l’oratorio della Chiesa di Cristo Redentore.

Costo della serata: adulti € 20,00 – ragazzi € 15,00 – under 4 gratis

Menù: Antipasto toscano, lasagne al forno, arista con fagioli, dessert con spumante. Acqua e vino inclusi.

L’incasso, detratte le spese vive, sarà interamente devoluto alla Fondazione Meyer che ha autorizzato l’evento con il numero di codice 3052-1118

Fonte: Ufficio stampa

