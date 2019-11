Morto Andrea Jengo, direttore della sede Rai Toscana e Umbria

È morto Andrea Jengo, 65 anni, direttore della sede Rai della Toscana e dell'Umbria. L'Associazione stampa della Toscanane dà notizia: "Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, piangono la scomparsa di Andrea Jengo, direttore della sede Rai della Toscana e dell'Umbria. Jengo, 65 anni, da molti anni a Firenze, è sempre stato molto vicino alla città e alle istituzioni per le mille iniziative promosse e ospitate con il patrocinio della Rai.

Per quanto riguarda il sindacato dei giornalisti, Jengo è sempre stato un amico sincero, manifestando grande sensibilità non solo per i seminari di formazione, ma anche per tutto quello che riguarda la nostra professione: fu fra i promotori dell'idea di intitolare il mitico studio C della sede Rai a Paola Nappi, collega che si ammalò durante i servizi dal Giglio sulla Concordia e che morì dopo non breve agonia. Lo ricordiamo anche fra i più attivi, tre anni fa, nelle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze. L'Associazione Stampa Toscana esprime alla moglie Emilia, alla figlia, ai colleghi e ai dipendenti Rai della Toscana sentite condoglianze e partecipa al loro dolore. "

Il cordoglio del presidente

"Con grande tristezza apprendo la notizia della scomparsa di Andrea Jengo. Oltre ad essere stato un grande professionista, mi ha sempre colpito l'attenzione e la cura che riservava alla storica sede della TV pubblica della Toscana e, più in generale, al patrimonio culturale della RAI, a cominciare dall'archivio storico".

Così il presidente della Regione Enrico Rossi.

"Un uomo - prosegue il presidente - che ha sempre cercato di valorizzare al meglio la ricchezza espressa dai territori della nostra regione. Alla famiglia, agli amici e ai colleghi le più sentite condoglianze mie e della Regione Toscana".

