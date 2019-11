Nasce il capitolo BNI Cuoio, l'inaugurazione a Fucecchio

A pochi mesi dall'inizio del periodo di costituzione, il capitolo BNI "Cuoio" entra nel vivo della propria attività. Il lancio è previsto in piazza Salvo D'Acquisto a Fucecchio, il 15 novembre alle 7.15 di mattina, con la presenza confermata di tutti i sindaci del comprensorio del cuoio.

"Ci incontriamo alle 7 di mattina tutti i venerdì e stacchiamo alle 9, per andare in ufficio. Per questo motivo terremo il lancio negli stessi orari, perché vogliamo parlare nel concreto di come lavoriamo dentro al Capitolo" le parole di Elisa Leoni, presidente del capitolo Cuoio e titolare dell'azienda LEMA di San Miniato.

BNI è un network di marketing relazionale, una rete di imprenditori e professionisti presente in tutto il mondo con oltre 250.000 iscritti in 9.000 capitoli. Il modello di relazioni professionali portato avanti da BNI ha prodotto, solo negli ultimi dodici mesi, circa 16 miliardi di dollari di fatturato.

"L'idea è quella di portare un po' di quel fatturato anche nel nostro territorio. Il periodo di costituzione è terminato, adesso iniziamo a fare sul serio - continua Elisa Leoni - fino ad oggi i nostri sforzi si sono indirizzati nella selezione delle persone per creare il gruppo, ma dal quindici novembre le attività inizieranno a concentrarsi sulla moltiplicazione delle opportunità di lavoro."

"Quante volte abbiamo incontrato la persona giusta al momento giusto e, grazie a quell'incontro fortuito si è creata un'opportunità di business per entrambi? - le parole di Alessandro Lavagni, titolare dell'agenzia Solo affitti di Fucecchio e vicepresidente del capitolo - Ecco, BNI è un network capace di moltiplicare la componente "fortuna", se così la vogliamo chiamare. BNI in un territorio è un moltiplicatore di occasioni. In particolare, è un moltiplicatore di occasioni per coloro che lavorano bene, che sono un'eccellenza nel loro settore economico."

L'incontro si articolerà come una giornata-tipo per BNI, con la presentazione dei membri e delle attività che il capitolo svolgerà nei prossimi mesi. E anni.

Fonte: Ufficio stampa

