Nuovi mezzi per la polizia municipale di Cascina

Presentata sul corso Matteotti, domenica scorsa in occasione della celebrazione della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la nuova autovettura acquistata dal Comune di Cascina. “La nuova auto (modello Alfa Romeo Giulietta), dotata di tutta la strumentazione necessaria per svolgere i servizi sul territorio, si aggiunge a quella acquistata lo scorso anno (Dacia Duster) e va a migliorare il parco auto della Polizia Municipale aumentando i criteri di sicurezza necessari.” Ha spiegato il Comandante Paolo Migliorini. “Sono allo studio acquisti di altri mezzi per rinnovare ulteriormente il parco auto della PM”. “Ancora una volta questa Amministrazione dimostra concretamente l’attenzione alla Polizia Municipale”. Ha dichiarato il Sindaco Reggente con delega al bilancio e alla PM Dario Rollo.

“Sin dal nostro insediamento, abbiamo destinato tante risorse economiche per il potenziamento del Corpo della Municipale con il rafforzamento dell’organico e dei mezzi dedicati al controllo del territorio in materia di sicurezza. Basti ricordare l’assunzione di 2 nuovi agenti e del comandante nel 2017, e di altri 3 agenti quest'anno (con possibilità di una quarta assunzione); l’acquisto del vestiario e dell’equipaggiamento che mancava e richiesto tante volte negli anni passati dal personale; il miglioramento della dotazione necessaria al personale appena entrato in servizio; la distribuzione a tutti gli agenti dei Dispositivi di Protezione Individuale, così come il ripristino della strumentazione in dotazione alle volanti che hanno potuto così aumentare e migliorare i controlli sui veicoli viaggianti sul territorio; la messa in efficienza di alcune motociclette che ha facilitato gli spostamenti rendendo più veloci gli interventi. Ad essi si è aggiunto anche il nuovo servizio di collaborazione con un istituto di vigilanza privata che integra i servizi di sicurezza, sgravando gli agenti della PM che possono così occuparsi di altri e più importanti compiti.

Da oltre due anni, grazie ad un risanamento dei conti e quindi alla possibilità di impegnare risorse in conto capitale, abbiamo provveduto ad effettuare numerosi investimenti in campo della videosorveglianza e stiamo provvedendo anche al rinnovamento del parco auto, che era ormai obsoleto a causa dei mancati investimenti nella legislazione del PD. Tutte azioni che dimostrano, concretamente, l’attenzione di questa amministrazione alle esigenze della Polizia Municipale. Gli uomini e le donne in divisa della PM di Cascina si distinguono, ogni giorno, con il loro operato e per la loro grande professionalità. Questi nuovi acquisti di dotazioni e di mezzi aumenteranno ancora di più la loro efficienza e sicurezza. C’è ancora da fare, ma sono sicuro – conclude Rollo- che con la disponibilità e volontà che contraddistingue il Corpo della Polizia Municipale, si raggiungeranno ottimi ed importanti traguardi, sempre incentrati a migliorare i servizi a favore e a tutela dei cittadini cascinesi”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

