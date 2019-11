Fibra ottica a Empoli, con Open Fiber 19mila edifici raggiunti per la smart city del futuro

Empoli diventa a tutti gli effetti una smart city con l'arrivo dell'infrastruttura FTTH (Fiber to the home) portata da Open Fiber direttamente in 19mila abitazioni. Saranno 155 i km di infrastruttura, fibra ottica al 100% con cavi in plastica dal bassissimo deterioramento, che verranno impiantati per il costo di 6 milioni di euro a carico dell'azienda costituita in parti eguali da Enel e Cdp Equity, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

La convenzione sottoscritta con il Comune varrà intanto 18 mesi, poi verrà rinnovata per 20 anni a lavori conclusi. Nell'accordo anche 50 edifici pubblici saranno dotati della potente connessione a internet, fino a 1 Gb per secondo e con capacità di espansione ulteriore a seconda del miglioramento delle tecnologie disponibili. La velocità è 5 volte maggiore rispetto a quella misto fibra-rame.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala “Carmignani” del Palazzo Comunale dall’Assessore alla Smart City Antonio Ponzo Pellegrini e dall’ingegner Roberta Scardigli, dirigente settore Lavori Pubblici del Comune, insieme ai rappresentanti dell’azienda Marco Gasparini, Regional Manager Toscana, e Nicole Greco degli Affari Istituzionali territoriali.

Open Fiber si occuperà dell'installazione della rete ma non commercializzerà il servizio, che sarà in carico ai maggiori operatori di telefonia (tranne Tim, che sta lavorando sulla sua rete). In città verranno riutilizzate le infrastrutture esistenti al 60%, cercando di effettuare meno scavi possibili. Una volta vicino alle abitazioni, il cavo entrerà fisicamente nella casa sfruttando le tubature già esistenti fino all'attacco al modem per la diffusione della rete all'interno della casa.

Empoli del futuro: videosorveglianza potenziata e 'internet delle cose'

Entro metà 2022, come da convenzione, saranno raggiunte le principali zone del centro di Empoli (centro storico, Santa Maria, Pontorme, Cascine, Carraia, Ponzano). Per l'area del Terrafino, giudicata dagli investitori non appetibile, ci sarà un bando con intervento pubblico per l'espansione della rete.

L'assessore alla Smart City Antonio Ponzo Pellegrini ha commentato: "Dopo la pubblica illuminazione rinnovata, Empoli prende la veste di città intelligente. L'investimento di privati nella nostra città non è casuale. Con questa rete in fibra ottica, potremo avere un'integrazione dei dati tra gli uffici comunali e andare verso l'internet delle cose". Tra le possibilità concesse al territorio ci sarà una videosorveglianza che potrà sviluppare una qualità delle immagini molto migliore rispetto ad ora, verranno controllati i consumi all'interno degli edifici pubblici per ottimizzare le spese, sempre all'interno della sicurezza verranno poste delle telecamere agli ingressi della Fi-Pi-Li che potranno dare la lettura targhe, analizzando in tempo reale grazie alla connessione con le banche dati se il veicolo è rubato o se non è assicurato. Infine saranno potenziati i servizi online del Comune per i cittadini.

