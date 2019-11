Riaperta la palestra a Staffoli, Deidda: "Più sicura e senza amianto"

La palestra di Staffoli è ufficialmente riaperta dopo i lavori per rimuovere l'amianto. Già dal 28 ottobre lo stabile ha iniziato a ospitare le consuete attività sportive e ludiche, ma oggi - martedì 12 novembre - è avvenuto ufficialmente il ritorno a nuova luce. Le atlete dell’A.S.D Semplicemente Ballando Cheer and Dance e dello Sportingalleno, ospiti dell'impianto insieme al soggetto gestore Basket Staffoli, hanno animato l'evento di fronte a un nutrito pubblico.

Il Comune di Santa Croce ha impiegato oltre 200mila euro per i lavori nella frazione, la variazione di bilancio era stata approvata nel Consiglio comunale dello scorso 24 luglio. Ha rimosso i materiali contenenti amianto del controsoffitto interno e del tetto e ha adeguato la palestra alle norme di prevenzione incendi. La progettazione dell’intervento era stata affidata all’ingegnere Filippo Masoni e all’architetto Mirko Rovini. Tutto era nato a inizio primavera quando si era staccata una porzione di tetto ed era stato trovato dell'amianto.

"Siamo soddisfatti per il lavoro svolto. Per noi è stato un intervento record, devo ringraziare il gestore e chi usa la palestra per la pazienza avuta. È stato un lavoro duro, per la maggior parte poco visibile ma che garantisce sicurezza" ha detto il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda.

Presenti anche i consiglieri regionali Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il quale ha detto: "Quando si deve migliorare una struttura sportiva mi si allarga il cuore. Lo sport è fondamentale per i più giovani. Per Santa Croce è un intervento con una cifra importante, soprattutto togliendo l'amianto". Lo stesso Giani, come si nota dal video in alto, si è dato anche al basket per celebrare la rinascita della palestra.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno