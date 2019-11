Grave infortunio sul lavoro, interviene Pegaso per una 28enne a Capanne

Grave incidente sul lavoro in una ditta di via Kennedy a Capanne. Nella zona artigianale di Montopoli in Val d'Arno un'operaia di 28 anni si è fatta male cadendo da un'altezza di circa quattro metri: ha subito forti traumi in tutto il corpo ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Il fatto è avvenuto in una azienda della zona verso le 14.30 di oggi, martedì 12 novembre.

Sul posto è intervenuta l'automedica assieme a una ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, ma la gravità della situazione ha reso d'obbligo l'arrivo dell'elisoccorso. Pegaso è atterrato poco distante dalla zona industriale e ha portato la giovane al nosocomio d'urgenza.

Non si conoscono le condizioni della ferita - al momento in prognosi riservata - e nemmeno se si tratta di un'operaia interna o esterna alla ditta.

