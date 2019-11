Pestato nel sottopasso delle Cure, solidarietà per Maike

Nella mattina di ieri, in un gruppo Facebook dedicato al quartiere le Cure di Firenze, un utente ha denunciato il pestaggio di Maike, un giovane ambulante. In base a quanto riportato nel post, il giovane sarebbe stato aggredito da due persone nel sottopasso delle Cure e avrebbe riportato ferite al labbro dove Maike fa l'ambulante, oltre a offrire il suo aiuto a chi da lì passa con pacchi pesanti e buste della spesa. Moltissimi i messaggi di solidarietà per Maike e dura condanna nei confronti di chi ha commesso questa azione brutale, che secondo molti ha natura fascista e razzista. Maike ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

La consigliera comunale di Firenze, Antonella Bundu (SPC) dice in una nota: "Dalle prime informazioni che ci arrivano sembra che fosse in corso un volantinaggio di un gruppo di estrema destra. Leggo che è stato contattato da alcuni abitanti della zona per sapere come vuol procedere e se ha fatto denuncia. Chiaramente noi siamo pronti a sostenerlo e a far vedere agli autori di questo pestaggio che non solo il quartiere, ma tutta la città si oppone fermamente a questi rigurgiti fascisti."

Solidarietà di Federico Bussolin (Capogruppo Lega in Consiglio comunale) e Manfredi Ruggiero (Capogruppo Lega al Quartiere 2) a Maike, che dicono: “Vogliamo esprimere solidarietà al giovane Maike per il triste episodio di ieri che lo ha visto vittima di due delinquenti. Ogni violenza deve essere condannata, a prescindere da chi la riceve o da chi la mette in atto”. Ruggiero chiude: “Spero non venga strumentalizzata la vicenda per scopi politici, nei prossimi giorni andrò a salutare Maike di persona per fargli capire che noi della Lega condanniamo ogni tipo di violenza”.

