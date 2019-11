Pratiche edilizie consultabili via web a Santa Croce

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione ha presentato questa mattina - martedì 12 novembre 2019 - presso la Saletta Vallini della Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”, l’attivazione di un portale web che consentirà la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via internet. Un momento formativo quello di stamani a cui hanno partecipato numerosi tecnici e professionisti che quotidianamente hanno a che fare con questo Ente per la presentazione delle pratiche edilizie.

L’intenzione è quella di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai professionisti e attraverso internet raggiunga lo sportello unico per l’edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale verso cittadini e professionisti, attraverso l’utilizzo del web.

L’attivazione del modulo ArchiPro consentirà di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal. Al suo interno si potranno inserire i dati richiesti, inviare anche una copia digitale di qualunque documento cartaceo indicato e da allegare all’istanza, trasmettere il tutto via internet e infine produrre la stampa della idonea documentazione cartacea da presentare all’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

La procedura, il cui utilizzo verrà attivato a gennaio 2020, verrà nel tempo ulteriormente implementata al fine di fornire uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale, che raggiunga il duplice obiettivo di rendere più efficace ed efficiente il lavoro dell’amministrazione e quello dei tecnici.

“Stamattina Santa Croce sull’Arno compie un passo importante nella semplificazione – afferma il Sindaco e Assessore all’urbanistica e edilizia Giulia Deidda -. Questo è un esempio della Santa Croce ancora più giusta che ogni giorno vogliamo costruire.”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno