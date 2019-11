Rastrelliere pulite nel Q5, attenzione per bici

Torna l’operazione “rastrelliere pulite”. Domani agenti di Polizia Municipale con addetti Avr e Alia effettueranno la pulizia straordinaria con lavaggio, raccolta di rifiuti e interventi di manutenzione a una serie di rastrelliere nel Quartiere 4, individuate sulla base di sopralluoghi e segnalazioni della circoscrizione. Si tratta dei dispositivi collocati via Pisana (numeri civici 277 e fronte civico 139), via di Scandicci (numero civico 1/R), via Starnina (numero civici 86 e 38), via dell’Olivuzzo (numeri civici 34/R e 42), via di Monticelli (numero civico 21), via Bronzino (numero civico 124), via Antonio del Pollaiuolo (numeri civici 27 e 119/A), via Sant’Angelo (in corrispondenza del numero civico 1).

La seconda puntata è già stata programmata per il 20 novembre e riguarderà le rastrelliere di via Foggini (altezza numero civico 7), via Dosio (numero civico 6), piazza Batoni (altezza numero civico 12), via del Sansovino (fermata bus T1 Sansovino 01), piazza Paolo Uccello (fermata tramvia), via del Pignoncino (altezza numero civico 27), via del Rosso Fiorentino (in corrispondenza dei numeri civici 9/R e 2/A).

Si invitano i cittadini a prestare attenzione ai cartelli di divieto di sosta e agli avvisi già collocati sulle rastrelliere interessate. In caso di rimozione di un mezzo funzionante, il proprietario può recarsi per il recupero alla depositeria di via Allende dove gli viene contestato un verbale da 43 euro. Nel mese di dicembre sarà la volta degli interventi nel Quartiere 5.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

