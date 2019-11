Rimpatriato ad agosto, trovato a Scandicci: arrestato ancora 47enne

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Firenze hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne tunisino pluripregiudicato, già espulso due volte dal territorio italiano.

L'uomo è stato fermato nel parcheggio di Villa Costanza a Scandicci, a seguito di una attività di controllo del territorio, e identificato tramite foto-segnalamento. Già condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza, era stato rimpatriato con un volo diretto in Tunisia ad agosto, dopo un periodo di carcerazione e a seguito di un provvedimento applicativo della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, in quanto ritenuto socialmente pericoloso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Il cittadino tunisino è arrestato per violazione della normativa sull’immigrazione e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze per il giudizio davanti al Tribunale, che, nel frattempo, ne ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Sollicciano.

