Santa Maria a Monte ospita il FAI

Il Fondo Ambiente Italiano sbarca nel borgo medievale di Santa Maria a Monte. E’ ciò che avverrà Sabato 16 Novembre, con una visita alla scoperta del centro carducciano organizzata dai volontari FAI Giovani – Sezione di Pisa, in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Dal 1975 impegnato ogni giorno a proteggere la bellezza del nostro Paese per raccontarla e tramandarla agli Italiani di oggi e a quelli di domani, il FAI propone un’intera giornata a Santa Maria a Monte, tra l'arte, la storia, i vicoli, e non solo. La finalità è quella di mettere in contatto le persone non solamente con i tesori riconosciuti del paesaggio e della cultura, ma anche con quelli che hanno le potenzialità per diventarli, per far scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico nascosto, incentivando, come in questo caso, itinerari culturali non consueti, capaci di suscitare meraviglia in chi li vive.

Il ritrovo sarà alle ore 9,30 presso la Biblioteca Comunale di Via Carducci, dove inizierà il percorso a tappe. Sarà l’occasione per visitare il Museo “Casa Carducci”, la Cisterna Medievale all’interno della biblioteca, il Sotterraneo Leoni, della Collegiata e i due Sotterranei Del Ry e Pieroni, questi ultimi due solo per gli Iscritti FAI; la mattina si concluderà con la salita alla Torre dell’Orologio.

Dopo pranzo, i volontari del FAI Giovani si occuperanno delle visite guidate alla Insigne Pieve Collegiata di San Giovanni Apostolo ed Evangelista per terminare sull’Area Archeologica “La Rocca.

Essendo una giornata di raccolta fondi a favore del FAI – Fondo Ambiente Italiano, è richiesto un contributo volontario a partire da €10 e chi lo vorrà potrà anche iscriversi e diventare socio FAI.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio inviare una mail entro venerdì 15 novembre a: prenotazioni.pisa@delegazionefai.fondoambiente.it, mentre, per tutte le iniziative del gruppo FAI di Pisa, basta seguire le pagine Facebook “Delegazione FAI – Pisa” e “FAI Giovani – Pisa”, insieme alla pagina Instagram @faigiovanipisa.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

