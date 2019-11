Scritta contro il Tirreno a Piombino

La targa del quotidiano Il Tirreno affissa fuori dalla sede del giornale a Piombino è stata imbrattata da ignoti. La scritta 'Menzogne' è stata vergata con una vernice spray blu. Scoperta la notte scorsa, è stata presentata denuncia ai carabinieri.

Solidarietà al direttore del Tirreno Fabrizio Brancoli e ai giornalisti arrivano dalle istituzioni.

L'Ast, Associazione Stampa Toscana, scrive: "L'Associazione Stampa Toscana esprime piena solidarietà al direttore Fabrizio Brancoli e a tutti i colleghi de Il Tirreno per la scritta intimidatoria e offensiva vergata sulla redazione di Piombino. E' sempre intollerabile l'attacco a un giornale, ma in questo caso l'indignazione è ancora più forte perché sembra che il gesto vile s'inserisca nella polemica sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, vittima di minacce razziste e costretta, ora, ad essere scortata dai carabinieri.

L'Associazione Stampa Toscana invita anche le istituzioni a reagire e a esprimere forte vicinanza a Il Tirreno e al suo direttore e si augura che le forze dell'ordine riescano a individuare le mani e le menti che hanno voluto offendere il giornale e i sentimenti di libertà e di democrazia che esprime da sempre."

Solidarietà dal presidente Rossi

Solidarietà al direttore e alla redazione del Tirreno all'indomani della scoperta di una scritta intimidatoria sulla targa della redazione di Piombino è stata espressa dal presidente della Regione Enrico Rossi.

"Come rileva lo stesso giornale - afferma Rossi - si tratta di un episodio grave, che può apparire limitato ma che non può e non deve essere trascurato, perchè si inserisce in un clima di odio e inciviltà che cova e rischia, se non contrastato, di diffondersi come un virus che ammorba e minaccia il nostro vivere civile e la nostra democrazia. Un fatto che si verifica all'indomani delle polemiche suscitate dal no dell'amministrazione comunale alla cittadinanza alla senatrice Liliana Segre, ed è doppiamente vile, perché fomenta l'odio e prende di mira un valore fondamentale, tutelato dalla nostra Costituzione, come la libertà di stampa".

Simona Bonafè: "Solidarietà al Tirreno"

“I vigliacchi sono tornati in azione contro qualcosa che evidentemente ritengono per loro pericoloso: la libertà dei giornalisti di informare. Per questo voglio esprimere al Tirreno e ai suoi giornalisti la solidarietà del Pd toscano per il gesto subito e naturalmente l’invito a proseguire il loro rigoroso lavoro”.

Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, sulla targa della redazione del Tirreno di Piombino imbrattata da ignoti.

