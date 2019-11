Scuole, banche, aziende e istituzioni si incontrano in conceria a Santa Croce

Un'iniziativa per mettere in rete il mondo della scuola, i sindaci e gli istituti bancari affinché si affronti insieme e in maniera pragmatica il tema dell'alternanza scuola/lavoro e delle sinergie di collaborazione con le imprese. La organizza, per venerdì 22 novembre, l'imprenditore Ivo Mancini di Fucecchio all'interno della sua azienda C.M. Tannery di via Colombo a Santa Croce sull'Arno, per portare avanti la sua volontà di superare gli ostacoli attualmente presenti tra il mondo dell'artigianato e quello dell'istruzione. bL'iniziativa avrà luogo alle ore 18 con una tavola rotonda sul tema, a cui seguirà una cena conviviale sempre all'interno della C.M. Tannery.

Nell'occasione Ivo Mancini traccerà anche un bilancio della sua personale iniziativa portata avanti con una delle proprie aziende, la Futura Lavorazioni Meccaniche, la quale dal dicembre dello scorso anno promuove al suo interno una scuola di formazione rivolta ai futuri tecnici e imprenditori del settore.

«In questi primi undici mesi la mia azienda ha ospitato una ventina di ragazzi – spiega l'84enne imprenditore fucecchiese – e alcuni di loro hanno già trovato lavoro nelle imprese della zona. La prossima settimana la Futura Lavorazioni Meccaniche ne ospiterà altri quindici che frequentano i corsi IeFP della zona. Per il 2020 sono fiducioso che questi numeri tenderanno ancora ad aumentare».

Per l'appuntamento del 22 novembre ha intanto dato la sua disponibilità a partecipare l'assessore regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Toscana, Cristina Grieco. In queste ore Mancini sta invitando i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado del Comprensorio del Cuoio affinché loro, o dei delegati, possano essere presenti e portare le loro proposte all'assemblea. «Il mio obiettivo – conclude Mancini – è quello di fare tutto il possibile affinché l'artigianato toscano, da sempre un'eccellenza e invidiato anche all'esterno, non scompaia del tutto».

Fonte: Ufficio stampa

