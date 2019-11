Sede nuova per il doposcuola e ludoteca Arcobaleno di Ponsacco

Sede nuova per il doposcuola e ludoteca Arcobaleno. Questo pomeriggio l’Amministrazione comunale, insieme a Farmavaldera e alla Cooperativa Alioth, hanno inaugurato i nuovi locali di piazza Caduti di Cefalonia e Corfù, organizzando una merenda con i bambini e i loro genitori.

Per l’occasione l’Amministrazione è intervenuta sui nuovi locali con interventi di rinnovamento per accogliere al meglio i bambini iscritti al servizio, mentre la precedente sede di Casa Giardini sarà oggetto di un importante adeguamento in vista del trasferimento del centro diurno disabili La Coccinella.

Quello del doposcuola è un servizio importante e ormai consolidato, predisposto dal Comune di Ponsacco attraverso le risorse di Farmavaldera. Come per gli scorsi anni viene offerto il servizio mensa e il servizio di trasporto direttamente dall’uscita di scuola in aggiunta a tutte le attività didattiche e ludiche che vengono svolte durante il pomeriggio con l’impiego di operatori specializzati. Sempre più famiglie vi si rivolgono, consapevoli di poter trovare un ambiente protetto e un supporto di qualità per la gestione dei propri bambini con tariffe del tutto accessibili.

Qui il personale qualificato della Cooperativa Alioth affianca i ragazzi nello svolgimento dei compiti pomeridiani e li coinvolge in giochi e attività ludiche di vario tipo. E’ previsto anche un supporto specifico per bambini con disturbi dell’apprendimento, mentre novità di quest’anno è l’apertura delle iscrizioni anche ai ragazzi delle scuole medie, che possono accedere al servizio tre giorni alla settimana.

Ricordiamo infine che è sempre possibile iscriversi recandosi presso il Comune di Ponsacco; regolamento per l'accesso e domanda di iscrizione sono reperibili oltre che in Comune anche presso la Farmacia comunale de Le Melorie.

