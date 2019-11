Stacca il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari, arrestato

I militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Pistoia, hanno arrestato C. K., 18enne residente a Pistoia, responsabile del reato di evasione.

I militari, a seguito di un controllo presso l’abitazione del giovane, hanno riscontrato che lo stesso non era in casa e che il braccialetto elettronico era stato rimosso. Pertanto, si sono messi sulle tracce del ragazzo e, dopo qualche ora, sono riusciti a rintracciarlo presso l’ospedale di Pistoia, dove lo stesso si era recato per farsi medicare le ferite che si è procurato per staccarsi il braccialetto.

Dopo essere stato dimesso dai sanitari del pronto soccorso, che hanno riscontrato lievi lesioni guaribili in 5 giorni, lo stesso è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, durante l’udienza di convalida di ieri, ha disposto nuovamente la collocazione del detenuto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Tutte le notizie di Pistoia