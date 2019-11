Studentesse del Roncalli a #FuturaLucca con Water in App

Continua l’impegno dell’IIS Roncalli nella sperimentazione di metodologie didattiche innovative. L’istituto ha partecipato infatti, lo scorso venerdì 8 novembre, con una delegazione a #FuturaLucca, ultima tappa per il 2019 delle iniziative formative di accelerazione della didattica digitale legate al Piano Nazionale Scuola Digitale organizzate dal MIUR. Tra i palazzi e le piazze della città di Lucca si sono svolti incontri, workshop, competizioni, formazione e presentazioni di esperienze su metodologie didattiche innovative e buone pratiche delle scuole del territorio. Nel Real Collegio la “future zone”, dedicata alle innovazioni e le buone pratiche ha visto protagonista per l’intera giornata di venerdì 8 novembre,l’istituto valdelsano è stato rappresentato da tre studentesse della classe 3ARI, Letizia Lepri, Martina Parolise e Samantha Pini, accompagnate dalla Prof.ssa Cinzia Massi. La delegazione ha presentato il progetto una nuova app per sistemi Android dedicata ai fontanelli di acqua potabile nel centro storico di Lucca che i visitatori hanno potuto scaricare gratuitamente.

“Il progetto rappresenta la seconda tappa, potenziata e migliorata, di un’esperienza già iniziata lo scorso anno una app legata alla ricerca e localizzazione dei fontanelli di acqua potabile nei comuni della Valdelsa- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione dei cittadini, e in questo caso, degli enti locali, le competenze delle nostre studentesse e dei nostri studenti che sono in grado di progettare app per specifiche esigenze.”

Il progetto Water in app nasce da un’idea della professoressa Cinzia Massi e ha vinto, per l’a.s. 2018/2019, il secondo premio del concorso Storie di alternanza ideato da Union camere e Camere di Commercio.

Fonte: Istituto Roncalli

