Teatro, a Poggibonsi torna la rassegna 'Sipario Aperto'

A Poggibonsi lo spttacolo “La Famiglia Campione” apre la stagione di “Sipario Aperto”, la rassegna dedicata ai linguaggi contemporanei promossa dall’Associazione culturale Timbre e dall’Amministrazione comunale di Poggibonsi in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e l’Associazione La Scintilla di Poggibonsi.

Venerdì 15 novembre alle ore 21.30 presso la Sala SET del Teatro Politeama la Compagnia Gli Omini con lo spettacolo “La famiglia campione” traccerà un ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della famiglia campione, che si astrae dalla realtà, rimanendo sospesa nel tempo. Dieci sono i personaggi. Tre le generazioni a confronto. Tre gli attori visibili in tutto. Così che il gioco si sveli pian piano e che ognuno sia nonno, padre e figlio di sé stesso. Così che il ritratto dell’oggi, delle piccole province, della gente di valle, della famiglia campione, si astragga dalla realtà, rimanendo sospesa nel tempo. “La famiglia Campione” ha alle spalle un percorso fatto di indagini e laboratori, un progetto che ha coinvolto cinque comuni della provincia fiorentina e più di ottanta giovani. Lo spettacolo, per coerenza tematica, fa parte anche del programma del L.e.f. Festival.

“Sipario Aperto” prosegue venerdì 6 dicembre alle ore 21.30 (Sala Set del Teatro Politeama) con “Andromaca” della Compagnia Lombardi-Tiezzi e I Sacchi di Sabbia per una serata organizzata in collaborazione con il Liceo A. Volta.

Andromaca è un testo decisamente anomalo nella produzione di Euripide: non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun "eroe tragico"; il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino. Le speranze si alternano alle tragiche disillusioni, in una danza meccanica, così macabra e spietata da sembrare comica.

A concludere la rassegna venerdì 10 dicembre alle ore 21.30 (Sala Set del Teatro Politeama)

“ANNI IN MOVIMENTO - New Wave a Firenze”, un incontro, a ingresso libero, per raccontare la scena fiorentina degli anni 80, anni di grande fermento creativo in cui la musica e il teatro, ma anche il clubbing e la moda videro un’esplosione di creatività e rinnovamento.

Ne parleranno alcuni protagonisti dell’epoca, Bruno Casini, giornalista e scrittore che presenterà il suo libro dedicato all’argomento, Giancarlo Cauteruccio regista e attore della

compagnia teatrale Krypton, che leggerà alcuni brani di Pier Vittorio Tondelli e Renzo Franchi batterista dei Litfiba.

I tre spettacoli sono inseriti come fuori abbonamento nel più ampio cartellone del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa. La Rassegna Sipario Aperto 2018 è realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi e promossa da Associazione culturale Timbre in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e Associazione La Scintilla.

Fonte: Ufficio stampa

