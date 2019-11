Una truffa 'colossale', una frode carosello che ha portato all'arresto di 17 responsabili per oltre 200 milioni di euro in fatture per operazioni inesistenti. In questo contesto si sono mossi i finanzieri di Prato che hanno concluso l'indagine che verrà resa nota alla stampa quest'oggi. Presente anche il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

