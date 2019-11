Come va avanti la storia di Pinocchio? Il libro di Sestini presentato a Fucecchio

Giovedì 14 novembre 2019 alle ore 18,00 nell'incontro pubblico alla Sezione Soci della Coop di Fucecchio (FI), nella città natale del famoso giornalista e scrittore Indro Montanelli, verrà presentata l'opera letteraria, patrocinata dalla Fondazione Nazionale C. Collodi, "Pinocchio Bambino" di Stefano Sestini.

Conduce il prof. Antonio Rancati, coordinatore generale del centro studi europeo CETRI-TIRES e Edutainment and Environment European Program in Third Industrial Revolution - Office of Jeremy Rifkin

Saluti istituzionali:

Daniele Cei, Assessore alla Cultura del Comune di Fucecchio - FI

Ospite d'onore:

Roberto Vezzani, Bibliotecario della Fondazione Nazionale Carlo Collodi di Pescia

Saranno presenti l'autore Sestini Stefano ed il suo editore-collaboratore Franco Moscadelli, in attesa di conferma Pier Francesco Bernacchi Presidente della Fondazione

L’incontro si terrà all’interno della Sezione Soci della Coop di Fucecchio (FI), in via di fucecchiello 10/c, con ingresso gratuito

Ingresso gratuito

“Questo libro e' un vero e proprio sequel de "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Lorenzini Collodi. Scritto quasi per gioco, incuriosito io per primo dal sapere cosa poteva essere successo dopo che il burattino era diventato un bambino vero, ho cercato di inventare una storia originale e significativa, nonche' sorprendente. Con i personaggi originali, approfonditi ulteriormente e personaggi nuovi caratteristici e con problematiche contemporanee. Ambientazione sempre toscanissime. Strizzando un po' l'occhio al fantasy” ha dichiarato Stefano Sestini, autore del libro Pinocchio Bambino. Editore: Arti Grafiche Nuova Bonafè (2017).

Il libro ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi con vivi apprezzamenti del Presidente Pier Francesco Bernacchi.

Dato che la storia ufficiale si intreccia con la letteratura: nella parte bassa di San Miniato, già da un anno e mezzo alle strade d’ingresso chi arriva trova il cartello “San Miniato Basso, già Pinocchio”, non poteva mancare una presentazione del libro proprio a San Miniato.

Non è certo che Carlo Collodi si sia ispirato a questo borgo per la sua opera, però è certo che Lorenzini passasse di qua per andare alla stazione ferroviaria di Ponte a Elsa, per poi dirigersi verso Colle Val d’Elsa, dove studiava. Ed è altresì certo che gli abitanti del luogo si siano voluti riappropriare di quel nome, come racconta il “pinocchino” Franco Moscadelli nella sua ricerca, che si trova in appendice al libro.

Le presentazioni del libro sono pubblicate anche sulla fanpage di Pinocchio Bambino: https://www.facebook.com/PinocchioBambino

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio