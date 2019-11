Veicolo si ribalta sulla Senese Aretina: chiusa la strada

La strada statale 73 Var “Senese Aretina” è temporaneamente chiusa in direzione Sansepolcro a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 156, tra le località di San Sepolcro e Le Ville, in provincia di Arezzo. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Fonte: ANAS

