Violenta 19enne e fugge, polizia sulle tracce di un 50enne

Abusi sessuali nei confronti di una 19enne italiana in un supermercato di Arezzo, l'aggressore 50enne straniero avrebbe fatto perdere le sue tracce. Lo riporta il Corriere di Arezzo oggi. Gli agenti della squadra mobile hanno individuato il responsabile, che poi si è reso irreperibile. È stato aperto un fascicolo dalla procura ma non sono stati adottati provvedimenti cautelari verso il 50enne. Per ora la 19enne non sarebbe in grado di affrontare l'incidente probatorio per i turbamenti causati dal grave fatto.

