Abc, il punto sugli appuntamenti passati. Posticipo per la Manetti

Dopo la sosta l’Abc Solettificio Manetti è pronta a tornare in campo e lo farà questa sera, attesa alle ore 21 dalla Libertas Montale per l’ottava giornata del girone di andata, nonchè seconda trasferta consecutiva dopo quella di Firenze.

Una gara delicata in cui, dopo la pausa, sarà necessario tornare a confermare le buone indicazioni emerse nella prima parte di stagione.

Ad attendere i gialloblu un Montale che, dopo un avvio di campionato in salita, è reduce da tre vittorie consecutive ai danni di Synergy, Montevarchi e Altopascio: una squadra dunque in scia positiva, contro cui sarà necessario impattare con grande intensità per cercare di espugnare il PalaCarrara di Pistoia.

Arbitreranno la gara i sigg. Magazzini di Bagno a Ripoli e Celentano di Arezzo.

Seconda vittoria consecutiva per il Basket Castelfiorentino che si impone sul Fucecchio Junior 62-38.

Secondo impegno e secondo acuto per il Basket Castelfiorentino di Gianni Lazzeretti che al debutto casalingo supera senza storia il Fucecchio Junior per 62-38 confermando le buone indicazioni emerse già a Monteroni.

Gara di fatto rimasta in bilico giusto il tempo del primo quarto (17-15 al 10′): a partire dalla seconda frazione, infatti, i gialloblu prendono il largo stringendo le maglie difensive e permettendo agli ospiti di mettere a segno soltanto due punti nell’intero periodo di gioco (32-17 al riposo). Nella ripresa, con l’inerzia ormai saldamente in mano, i ragazzi di Lazzeretti continuano ad allungare piazzando un altro pesante break di 20-9 (52-26 al 30′), e nel finale devono soltanto amministrare.

BASKET CASTELFIORENTINO – FUCECCHIO JUNIOR 62-38

Parziali: 17-15, 32-17 (15-2), 52-26 (20-9), 62-38 (10-12)

Tabellino: Garosi 4, Puccioni 4, Medici 9, Tinti 1, Morandini 5, Gandolfo 12, Massacci 7, Calvani 2, Manetti 6, Bianchi 4, Donati 6, Vanni 2. All. Lazzeretti. Ass. Volterrani.

Arbitro: Vincenti di Ponsacco.

U18 Silver

Tornano alla vittoria i ragazzi di Cantini e Chiarugi che, dopo il ko subito a Sinalunga, trovano l’immediato riscatto a Fucecchio, espugnando il palazzetto di piazza Pertini con un 37-68 che parla da solo. Gara in equilibrio nella prima parte (25-30 all’intervallo), ma nella ripresa i gialloblu cambiano passo: 7-19 il parziale della terza frazione (32-49 al 30′), preludio ad un ultimo quarto letteralmente dominato.

FOLGORE FUCECCHIO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 37-68

Parziali: 13-16, 12-14, 7-19, 5-19

Tabellino: La Rosa 6, Talluri 17, Marrucci 2, Castellacci 8, Cavini 13, Cetti 2, Campinoti 2, Giotti 6, Arrighi 3, Giannetti 7, Barlabà 2, Paciscopi. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Femminile

Dopo il difficile debuutto contro l’Use Rosa, arriva il primo acuto per le ragazzine gialloblu che decidono di fare le cose in grande: non una, me ben due vittorie a distanza ravvicinata, entrambe in volata ed entrambe lontano da casa, a dimostrazione del carattere della truppa guidata da Banchelli e Iserani. Primo a farne le spese è il Costone Siena, che si arrende 51-54 e, a dopo appena due giorni, pronta replica a Poggibonsi, dove le gialloblu si impongono 49-50 dopo addirittura due overtime.

COSTONE SIENA – BASKET CASTELFIORENTINO 51-54

Parziali: 14-11, 15-17, 12-15, 10-11

Tabellino: Betti 12, Ibrahmini 3, Barbella 41, Dani 1, Risoli 1, Cappelli, Taddei, Costa, Sanesi, Ndiaye. All. Banchelli. Ass. Iserani.

POGGIBONSI BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 49-50 dts

Parziali: 3-4, 14-8, 9-17, 12-9, 11-12

Tabellino: Dani 8, Ibrahimi 13, Cappelli 16, Sanesi 11, Costa 2, Risoli, Mancini, Betti, Barbella, Ndiaye. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U14 Elite

Dopo la sconfitta per mano dell’Us Livorno, arriva l’immediato riscatto per i ragazzi di Calvani e Cioni che espugnano Pontedera 45-48. Gara condotta sul filo dell’equilibrio per tutti i quaranta minuti: 15-12 al 10′, vantaggio locale che resta invariato al riposo (23-20). Nella ripresa l’Abc si avvicina (33-32 al 30′) e tutto si decide nella frazione finale quando la truppa castellana tinge di gialloblu la volata.

JUVE PONTEDERA – ABC CASTELFIORENTINO 45-48

Parziali: 15-12, 8-8, 10-12, 12-16

Tabellino: Viviani 8, Rosi 13, Ticciati 4, Merlini 13, Bartolini 3, Marchetti 7, Bici, Spuntarelli, Echerle, Damiani ne, Bernardoni ne. All. Calvani. As. Cioni.

U13 Giallo

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Mostardi e Ciampolini che prima fanno la voce grossa contro il Costone Siena (60-52), e poi cadono per mano di Valdelsa (42-86). Gara bella e combattuta quella contro il Costone, con i gialloblu che prima inseguono, poi impattano e alla fine scappano. Match tutto di rincorsa, invece, quello contro Valdelsa, con la truppa castellana costretta sempre ad inseguire.

ABC CASTELFIORENTINO GIALLO – COSTONE SIENA 60-52

Parziali: 5-13, 25-8, 16-12, 14-19

Tabellino: Zecchi 8, Altamore 11, Fiorentini, Kamberaj 2, Pieri 4, Bufalini 23, Bonora, Macalindong 2, De Simone, Garbetti 2, Niccolini 4, Barlabá 4. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA 42-86

Parziali: 9-20, 10-27, 10-14, 13-25

Tabellino: Crisafi 2, Altamore 15, Fiorentini, Kamberaj, Baldi, Marzi 2, Agbegninou 11, Macalindong 5, De Simone 2, Ciulli, Niccolini, Barlabá 5.

U13 Blu

Prosegue la marcia della truppa di Mostardi e Ciampolini che a Poggibonsi si impone con un deciso 25-86. Un risultato che parla da solo per una gara sempre saldamente amministrata fin dall’avvio: il 6-24 della prima frazione, infatti, incanala subito il match e all’intervallo lungo il tabellone segna 10-38. Nella ripresa la musica non cambia: altro pesante break e i gialloblu scappano definitivamente.

BASKET POGGIBONSI – ABC CASTELFIORENTINO BLU 25-86

Parziali: 6-24, 4-14, 5-29, 10-19

Tabellino: Bacci M., Ricci 7, Giglioli 6, Bacci T. 3, Filomeno 12, Vallerani 7, Casadei 20, Prifti 6, Frullini 1, Leti 14, Gjioni 5, Marchetti 5. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Weekend da incorniciare per Esordienti e Aquilotti entrambi protagonisti di due splendide vittorie.

Gli Esordienti di Mostardi e Cantini si impongono sulla Mens Sana per 72-13: gara a senso unico, fin dal 20-3 della prima frazione, con i gialloblu che al riposo guidano 39-8. Nella ripresa, con il finale ormai scritto, l’Abc amministra e scappa.

Bis per gli Aquilotti di Ticciati e Calvani che, dopo aver espugnato Valdera, fanno la voce grossa su Cascina portando a casa tutti i sei tempini di gioco e imponendosi dunque per 18-6.

