Addio a Luciano Locchi, "volto e anima della biblioteca Thouar"

“Abbiamo appreso la notizia della prematura scomparsa di Luciano Locchi, storico direttore della biblioteca Thouar. A nome del gruppo pd di palazzo vecchio voglio esprimere il nostro cordoglio”. A dirlo è Mirco Rufilli, consigliere comunale Pd.

“Luciano è stato il volto e l’anima di quella biblioteca di quartiere che è stata, prima in santo spirito e poi in piazza tasso, un baluardo di cultura per molti cittadini dei Rioni Santo Spirito e San Frediano - ricorda il consigliere Mirco Rufilli - In un quartiere che ha sempre avuto fame di conoscenza, Luciano, con il suo modo schivo ma sempre sorridente e disponibile, è stato una figura fondamentale della biblioteca Thouar, accogliendo sempre tutti senza distinzione ma con affetto e dedizione. Solo da poche settimane aveva iniziato a godersi la meritata pensione dopo una vita spesa al servizio della collettività”.

“L’amministrazione comunale deve tanto a lui e alle persone come lui, che nel silenzio ogni giorno, si impegnano e portano avanti le attività di questa città. Lo voglio ricordare calorosamente mandando un caro saluto a lui e a tutti i suoi cari”, conclude Rufilli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

