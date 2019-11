Al via missione a San Pietroburgo, Firenze ospite al Forum culturale internazionale

Firenze è stata invitata al Forum culturale internazionale di San Pietroburgo, il più importante e partecipato evento culturale della Russia. Alla missione istituzionale, da domani al 17 novembre, prenderanno parte il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla cultura, moda e design Tommaso Sacchi. Della delegazione fiorentina faranno parte, tra gli altri, anche Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, Arturo Galansino, presidente della fondazione Palazzo Strozzi, e Maurizio Frittelli, presidente dell’Orchestra della Toscana.

Firenze sarà presente al Manege il 15 novembre per la presentazione dell’offerta culturale della città all’incontro dal titolo ‘Florence's Cultural Scene: city policies, vision and strategies’, coordinato da Semyon Mikhailovsky, rettore del St. Petersburg State Academic Institute of Fine Arts, Sculpture and Architecture, tra l’altro curatore e commissario del Padiglione Russia alla Biennale di Venezia e responsabile della sezione Fine Arts del Forum di San Pietroburgo.

Il giorno successivo, 16 novembre, il sindaco e l’assessore Sacchi parteciperanno all’inaugurazione dell’esposizione dell’opera del Botticelli ‘Madonna della Loggia’ all’Ermitage, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi.

Sempre il 16 novembre ci sarà un incontro tra il maestro Valery Gergiev e il presidente dell'ORT Frittelli per un accordo di collaborazione con il Teatro Mariinsky, voluto dalla vice ministro federale della Cultura Alla Manilova, anche lei presente al Forum.

Questa missione a San Pietroburgo deriva dal viaggio istituzionale a Mosca compiuto dal sindaco a settembre durante il quale furono gettate le basi proprio con la vice ministro Manilova per l’accordo con il Teatro Mariinsky e per la partecipazione al Forum culturale.

