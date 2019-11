Ladre in appartamento bloccate sulle scale: hanno 13 e 21 anni

Due donne sono state arrestate dalle volanti della questura di Pisa in via Campania a Pisa ieri pomeriggio. La segnalazione è giunta da una studentessa che sentiva estranei che avevano forzato la porta d'ingresso della casa e stavano entrando. Le due giovani, di 13 e 21 anni di origini nomadi, sono state bloccate dalle pattuglie sulle scale dell'appartamento. Addosso avevano gli oggetti per scassinare le porte, due viti mancanti dalla serratura di un'altra casa che era stata visitata poco prima, alcuni monili rubati. La polizia scientifica ha confrontato le impronte digitali, e per la maggiorenne risultava pendenteun provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per l’espiazione di una pena di 10 mesi. La giovane è stata trasferita nel carcere di Firenze mentre per l'altra la destinazione è stata il centro di prima accoglienza per i minori. Le donne sono sospettate di altri furti in abitazione che hanno colpito proprio ieri i quartieri cittadini.

