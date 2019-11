Vende hashish in casa, arrestato pusher dopo controllo su un cliente

I carabinieri di Prato hanno arrestato un 47enne pratese originario della Lucchesia perché trovato in casa con 200 grammi di hashish, oltre a una bilancina elettronica di precisione, 22 bustine di cellophane atte al confezionamento delle dosi e 180 euro ricavati dallo spaccio. Sul mercato avrebbe fruttato 2.300 euro. L'arresto è avvenuto a mezzanotte e mezzo di ieri. Alle 19.30 del pomeriggio precedente, un 27enne pratese era stato controllato mentre viaggiava in auto con 27 grammi della stessa sostanza, ceduti poco prima dal 47enne. Quest'ultimo ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

