Atti osceni alla stazione di Empoli davanti a una donna: denunciato

Stava compiendo atti osceni di fronte una donna mentre stava per giungere il treno alla stazione di Empoli. Per questo ieri alle 20.30 circa un 28enne di etnia sinti, D.N. le iniziali residente a Montecatini e con precedenti a suo carico, è stato denunciato dalla polizia. La segnalazione è giunta una quarantenne di Empoli che si è trovata ad assistere al triste spettacolo mentre stava aspettando un treno al binario 2, dopo che l'uomo si era calato i pantaloni. Il denunciato, all'arrivo degli agenti, stava discutendo con un altro uomo intervenuto in difesa della donna e ha detto anche di essere stato minacciato da questi. Dopo gli accertamenti è avvenuta la denuncia.

