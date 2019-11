Calcio, un gioco da ragazze. Evento Lega Pro con Cristiana Capotondi

La Lega Pro, in collaborazione con CalcioCity, ospita a Firenze l’evento “Calcio, un gioco da ragazze”, un primo appuntamento per parlare non solo di calcio femminile, ma di calcio al femminile.

L’incontro si svolgerà lunedì 18 novembre, alle 11.30 nella Sala dei Club della sede della Lega Pro, in via Jacopo da Diacceto, 19.

Sarà un momento di riflessione sul calcio femminile che non è solo quello legato alla Nazionale o a una squadra di club: si parlerà anche delle esperienze e dei ruoli che vedono protagoniste le donne. Per questo la Lega Pro e CalcioCity hanno deciso di promuovere questo primo appuntamento per conoscere e raccontare le storie delle donne nel calcio che possono offrire spunti preziosi.

La Vice Presidente della Lega Pro Cristiana Capotondi aprirà il dibattito a cui parteciperanno, tra gli altri: Ludovica Mantovani, Presidente della Divisione Calcio femminile Figc, Katia Serra, Responsabile del Settore del Calcio femminile Aic, Patrizia Cottini, Segretario Divisione Calcio Femminile Lnd, Silvia Tea Spinelli, ex arbitro internazionale di calcio femminile e componente della Can D, Marco Stella, Vice Presidente Consiglio Regionale Toscana, Cosimo Guccione, Assessore allo Sport Comune di Firenze, Renzo Ulivieri, Presidente Aiac, Damiano Tommasi, Presidente Aic. Saranno presenti anche alcune giocatrici della Fiorentina Women’s Fc e del Perugia Calcio femminile.

Per la prima volta verranno invitate a parlare e a raccontare il proprio percorso imprenditoriale, professionale e di vita alcune donne che rivestono cariche importanti dentro le società sportive come:

- Alessandra Bianchi, Amministratore delegato calcio Padova s.p.a.

- Anna Durio, Presidente Robur Siena s.p.a.

- Daniela Gozzi, Direttore operativo A.C. Monza s.p.a.

- Anna Maria Micheli, Amministratore delegato U.S. Pergolettese 1932 s.r.l.

- Fiorella Poggi, Vice Presidente Imolese Calcio 1919 s.r.l.

- Patrizia Testa, Amministratore unico Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

- Claudia Zignani, Direttore generale Ravenna F.C. 1913 s.p.a.

Fonte: Lega Italiana Calcio Professionistico - Ufficio Stampa

