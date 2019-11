Centro sociale residenziale, riparte il programma delle attività invernali

Corsi di cucito, spettacoli, incontri e tante altre attività per socializzare e stare insieme: anche quest’anno al Centro Sociale residenziale di via Togliatti torna il ricco programma di attività invernali aperte a tutta la cittadinanza promosse dall'amministrazione comunale insieme all'associazionismo locale e alla Consulta del volontariato.

“Anche quest’anno i nostri uffici e le associazioni hanno lavorato per far sì che il Centro sociale possa essere un luogo vivo e ricco di attività di aggregazione – ha spiegato l’assessore al sociale Matteo Gorini- non soltanto per i suoi residenti ma per tutta la popolazione. Se a questo programma aggiungiamo le attività sul territorio del progetto Anziani Insieme si conferma la volontà del nostro Comune di investire in iniziative a favore delle fasce più fragili e a rischio di isolamento”.

Gli incontri partiranno il prossimo 21 novembre alle 17 con “L’ambiente non è usa e getta”, a cura della Sezione Soci Coop Le Signe, il 19 dicembre alle 19 si terrà “Auguri”, iniziativa che prevede un’apericena natalizia a cura del Centro Sociale. Il 20 febbraio alle 16.30 in occasione dei festeggiamenti del Carnevale tona “La pentolaccia del Centro Sociale”, mentre l’8 marzo sarà celebrata la festa della donna alle 17. Previsti all’interno del programma gli incontri sullo “Yoga della risata” con Cinzia Diodati in programma il martedì nelle date del 10 dicembre, 14 gennaio, 11 febbraio, 10 marzo, 14 aprile e 5 maggio sempre alle 16.30.

Gli spettacoli partiranno il 12 dicembre con il primo appuntamento alle 17 “Folli sempre folli, letteralmente folli” di Letizia Fuochi a cura della Sezione Soci Coop Le Signe, il 26 marzo alle 16.30 si esibirà la compagnia degli Extrafondenti con “Lo Spettacolo” (con la collaborazione del circolo Le Cascine) mentre il 18 aprile alle 16.30 si terrà lo spettacolo “Cabaret popolare” a cura del Vaso di Pandora. Inoltre è previsto, ancora in una data da definire, uno spettacolo a cura di Alessandro Masti.

Infine è già partito e proseguirà fino al 28 maggio il corso “L’arte del cucito, cucire insieme per la solidarietà” ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il corso di cucito per bambini (dagli 8 anni in su) e per mamme che si tiene ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30 (per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0553270121).

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

