Cinema e Shoah, immagini malgrado tutto: due giorni di convegno a Castelfiorentino

Un grande evento della durata di due giorni al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino il prossimo lunedì 18 e martedì 19 novembre dedicato al rapporto tra Cinema e Shoah: com'è stata raccontata, quali pellicole sono state riscoperte recentemente e tante altre peculiarità.

Di seguito il programma dei due eventi, entrambi a ingresso gratuito.

18/11

8.00

Registrazione dei partecipanti

8.30/9.00

Saluti e introduzione

ALESSIO FALORNI

Sindaco di Castelfiorentino

PATRIZIA PAPERETTI

Dirigente Scolastico Istituto Superiore “Federigo Enriques” di Castelfiorentino

MAURIZIO POLI

Curatore progetti CinemaScuolaMemoria e CinemaScuolaCinema

Istituto Superiore “Federigo Enriques” di Castelfiorentino

Cinema e Shoah. Immagini malgrado tutto

9.00/9.45

FREDIANO SESSI

Scrittore, traduttore, saggista, consulente editoriale

Professore di Sociologia Generale Università degli Studi di Brescia.

Primo Levi in TV: da testimone a scrittore

9.45/10.30

LAURA FONTANA

Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini. Responsabile Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi

Quando le immagini mentono. A proposito di “A Film Unfinished” (Il silenzio dell’archivio) di Yael Hersonski (Israele, 89’, 2010) un documentario unico girato dai nazisti nel ghetto di Varsavia.

10.50\11.35

FRÉDÉRIC CRAHAY

Direttore Fondation Auschwitz di Bruxelles

La Shoah, una rappresentazione difficile

10.30/10.50

Pausa Caffè

11.35/12.20

CARLO SALETTI

Storico e regista teatrale

Attorno a “Il figlio di Saul” di Nemes László: persone, luoghi, circostanze

12.20/13.00

Dibattito

13.00/14.00

Pausa pranzo

14.00/14.45

LAURA FONTANA

Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini. Responsabile Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi

Il Mémorial de la Shoah di Parigi

14.45/15.30

FRÉDÉRIC CRAHAY

Direttore Fondation Auschwitz di Bruxelles

Come possiamo immaginare i luoghi di sterminio?

15.30/15.50

Pausa Caffè

15.50/16.35

CLAUDIO GAETANI

Filmmaker, docente e critico cinematografico

Immaginario collettivo e contemporaneità della Shoah

16.35/17.20

MAURIZIO G. DE BONIS

Critico cinematografico e delle arti visive,

giornalista, saggista e curatore

Il caso Roman Polanski. Una storia filmica

sui temi della persecuzione, dell’antisemitismo e della Shoah

17.20/18.00

Dibattito

18.00/20.00

Proiezioni: A film Unfinished (Shtikat Haarchion/

Il silenzio dell’archivio) di Yael Hersonski (Israele, 2010)

21.00

Proiezioni: La passeggera (Pasazerka) di Andrzej Munk

(Polonia, 1963, 60’)

19/11

8.00

Registrazione dei partecipanti

9.00/9.45

CLAUDIO GAETANI

Filmmaker, docente e critico cinematografico

Il cinema svela il mistero Shoah

9.45/10.30

GUIDO VITIELLO

Ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi

“La Sapienza” Università di Roma

La Shoah dal buco della serratura. Storia di un motivo ricorrente: lo spioncino della camera a gas.

10.30/10.50

Pausa Caffè

10.50/11.35

ANDREA MINUZ

Professore di Storia del Cinema

“La Sapienza” Università di Roma

Analizzare Shindler’s List. Un percorso didattico

11.35/12.20

MAURIZIO G. DE BONIS

Critico cinematografico e delle arti visive,

giornalista, saggista e curatore

L’essenza della memoria. La Shoah nelle arti visive di Israele

14.00/14.45

GUIDO VITIELLO

Ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali

e Comunicativi “La Sapienza” Università di Roma

“Mixing Memory and Desire”. La trasmissione

intergenerazionale della Shoah come iniziazione erotica:

“L’allievo”, “The Reader - A voce alta”, “The German Doctor”

14.45/15.30

ANDREA MINUZ

Professore di Storia del Cinema

“La Sapienza” Università di Roma

Hollywood, l’Europa e la Shoah

15.30/15.50

Pausa Caffè

13.00/14.00

Pausa Pranzo

15.50/16.35

CARLO SALETTI

Storico e regista teatrale

Attorno a “Il figlio di Saul” di Nemes László:

topografia della Zona

16.35/17.10

Proiezioni: Notte e nebbia (Nuit et brouillard)

di Alain Resnais (Francia, 1955, 32’)

17.10/17.55

FREDIANO SESSI

Scrittore, traduttore, saggista, consulente editoriale

Professore di Sociologia Generale Università degli Studi di Brescia

“Notte e nebbia”, un film nella Storia

12.20/13.00

Dibattito

17.55/18.30

Dibattito e conclusioni

MAURIZIO POLI

Curatore progetti CinemaScuolaMemoria

e CinemaScuolaCinema

Istituto Superiore “Federigo Enriques” di Castelfiorentino

18.00/20.00

Proiezioni: Il figlio di Saul di László Nemer

(Ungheria, 2015, 107’)

21.00

Proiezioni: L’uomo del banco dei pegni (The Pawnbroker)

di Sidney Lumet (Usa, 1964, 116’)

