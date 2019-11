Clima di odio, la condanna di Anpi Torrita di Siena

L’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena e la locale sezione A.N.P.I. esprimono forte disagio, preoccupazione e condanna per il crescente clima di odio, razzismo e rigurgito fascista che sta investendo la nostra società civile, in un paese tutto che riscattò, a suo tempo con la Resistenza, l’orgoglio di una nazione distrutta e dilaniata nelle sue Istituzioni dal quel male assoluto che fu il nazifascismo.

Gli ultimi avvenimenti che si stanno susseguendo, dalla vergognosa vicenda che ha portato all’assegnazione della scorta alla senatrice Liliana Segre, fino alle cronache locali degli ultimi giorni, che riguardano la costituzione di apparati paramilitari con lo scopo di sovvertire le leggi dello Stato, ci impongono di alzare al massimo i livelli di attenzione verso quei terreni dove, più o meno velatamente, si coltivano e germogliano semi di odio e violenza che furono l’essenza dei passati regimi.

Nel ritenere che la conquista della democrazia non è stata così scontata, ma frutto di sacrifici e morti e che la storia insegna a non considerarla come un bene acquisito per sempre, il Comune di Torrita di Siena e la Sezione A.N.P.I. richiamano e auspicano uno sforzo unanime di tutte le forze antifasciste a difesa di tutti quei valori e principi inderogabili sanciti dalla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.

Fonte: ANPI Torrita di Siena

