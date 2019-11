Fare del bene stando in compagnia: una cena a favore dell'Aima

Appuntamento per Sabato 16 Novembre alle ore 20 presso la Sala Parrocchiale di Isola San Miniato) per la cena organizzata da A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Empoli in favore della sezione Empolese Valdelsa-Valdarno inferiore dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.

L’occasione sarà ottima non solo per favore del bene ma anche per stare in buona compagnia in una cornice di festa e allegria.

Il prezzo è di 20 euro a persona (10 euro per bambini fino a 10 anni); per prenotare è possibile contattare la Vicepresidente A.I.M.A. Regina Canapè al 3391177956 o la Segretaria A.I.A.S. Empoli Daniela Berti al 3921252607.

Essendo 80 i posti massimi si consiglia di prenotare quanto prima.

Menù

Antipasto toscano con crostini tradizionali e al Vin Santo

Penne sulla “nana muta”

Braciole alla livornese con contorno di fagioli cannellini con “olio novo”

Acqua, vino offerto da Fabio Tamburini e Cantine Sociali Montalbano e caffè

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram @aima.empoli.

