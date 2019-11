In vista del derby di sabato alle 21 al Pala Sammontana fra Use Computer Gross e Lucca, la società biancorossa comunica che le biglietterie resteranno chiuse. I tagliandi potranno essere acquistati solo dai tesserati Use in prevendita al Pala Sammontana dalle 16 alle 19 nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Ai tifosi lucchesi saranno dati, tramite la società, i biglietti stabiliti dal regolamento. La gara sarà trasmessa sul canale Youtube ufficiale dell’Use Basket

