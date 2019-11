Emily Whaby si lancia in una nuova sfida nella boxe

Emily Wahby non si ferma ma, come aveva annunciato lo scorso luglio dopo il match in piazza San Francesco a Prato, continua a inseguire il sogno di un titolo anche nella boxe. La Wahby, 35 anni il prossimo dicembre, ha alle spalle già una carriera ricca di medaglie e successi (campionessa mondiale di Muay Thai, campionessa italiana di K1 e di full conctact), ma il ring resta un obbiettivo importante. Per questo il prossimo 27 novembre al teatro Puccini di Firenze, Emily Wahby tornerà a combattere nell'ambito della manifestazione, che vedrà il match tra Vigan Mustafa e David Faraci, per il tricolore dei pesi medio massimi.

Una location importante in grado di ospitare 500 posti nella sola platea. Il ring sarà montato sul palco ed i camerini posti dietro il sipario saranno, per l’occasione, gli spogliatoi dei pugili. « Si tratta di un match importante per poter continuare la mia carriera nel pugilato.- dice la Wahby - Il mio obbiettivo è quello di conquistare il titolo tra un anno, ma mi fervono punti per andare avanti». Soddisfazione da parte del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai e dell'assessore allo sport, Valentina Vespi, che hanno detto:« Come sempre tutta Montemurlo tiferà per Emily e saremo tutti al suo fianco in questa nuova sfida». Emily Wahby è seguita nel suo percorso di allenamento dal Csc, il Centro sport e combattimento di Firenze e l'esordio dell'atleta montemurlese nel pugilato è stato curato dagli allenatori Marco Carnasciali di Firenze, da Giampietro Marceddu e da Francesco Mazzoni.

