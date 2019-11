Empoli Città del Natale, "la più importante della regione"

La sfida è importante: non solo replicare, ma migliorare il grande successo dello scorso anno, per fare di Empoli la città del Natale della Toscana e non solo. Questo il messaggio, trasmesso forte e chiaro, nel corso della conferenza stampa a palazzo del Pegaso oggi, mercoledì 13 novembre, per presentare le festività.

Come ha esordito il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani: “La cerimonia inaugurale si terrà il 30 novembre e sarà un’occasione per parlare a tutta la Toscana, non solo perché quel giorno si celebra Sant’Andrea, patrono della città, ma anche perché si ricorda l’abolizione della pena di morte nel 1786, grazie al Granduca Pietro Leopoldo”. E ancora: “Quest’anno ricorrono anche i 900 anni dall’incastellamento del Comune di Empoli, luogo baricentrico della Toscana, che verrà salutato con apposite proiezioni in piazza Farinata degli Uberti, per fare insieme un viaggio di mille anni nella storia della città”, ha ricordato il presidente.

A presentare il Natale a Empoli, che trasformerà la città in un grande mercato natalizio, con attrazioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli, sono intervenuti Enrico Sostegni, consigliere regionale; Brenda Barnini, sindaco di Empoli; Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Empoli; Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti empolese valdelsa; Nicola Nardini ed Eros Condelli, rispettivamente presidente e coordinatore eventi dell’associazione Centro storico Empoli.

Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’evento. Il sindaco ha parlato di un “risultato eccellente, grazie al lavoro di squadra tra tutti i soggetti, capace di far sentire gli empolesi cittadini della regione”. “Siamo tornati a essere il centro della Toscana”, ha affermato Barnini. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Sostegni: “Empoli è diventata la città del Natale più importante della regione, con una attrazione turistica che si traduce anche in risultati positivi per il commercio”. “Un progetto di successo – ha sottolineato lo stesso assessore Pellegrini – per un profondo senso di appartenenza ”. Di città “leader in assoluto per le offerte del Natale” ha parlato Condelli, cui ha fatto eco D’Alessio, sottolineando come Empoli sia il “prototipo perfetto del centro commerciale naturale”.

Obiettivo ambizioso ma non impossibile, a giudicare dal ‘palinsesto’: mercatini, villaggio di Babbo Natale, fiabe, pista di ghiaccio, il luna park. E poi ancora: giochi di luci, proiezioni sui palazzi, grande nevicata e spettacolo dell’albero magico.

L’idea è quella di trasformare il “Giro di Empoli” in un grande contenitore di emozioni e di messaggi positivi, con la città che indossa l’abito delle grande occasioni: strade, piazze e angoli vestiti a festa, per la gioia di grandi e piccini. La presentazione a palazzo del Pegaso si è chiusa con un ricordo di Cosimo I de’ Medici, ovvero con la statuetta del Consiglio regionale a lui dedicata: la tartaruga con la vela. “La tartaruga rappresenta la solidità della prudenza, la vela la forza del vento che spinge ad andare avanti”, ha affermato Giani, consegnando la scultura a Barnini, per ringraziarla del lavoro svolto.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Empoli