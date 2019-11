Sorpreso a spacciare eroina, arrestato 22enne a Empoli

Un 22enne è stato arrestato a Empoli per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, di origini nigeriane e senza fissa dimora, è stato sorpreso con circa venti grammi di eroina in via Massimo d'Azeglio.

Alla vista dei poliziotti, ha cercato di scappare ma è stato bloccato. In quel momento ha cercato di disfarsi di quattro involucri, immediatamente recuperati. In tasca aveva altri ventitré involucri simili, avvolti in un calzino di cotone, oltre a 110 euro e due cellulari. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 22enne, lo scorso settembre, era stato trovato con altra eroina nascosta in bocca. L'arresto è stato convalidato oggi - mercoledì 13 novembre - e il giovane è stato scarcerato, adesso è sottoposto all'obbligo di firma presso il commissariato di Empoli.

