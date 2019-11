Escrementi di roditore e altre carenze, chiusi 4 locali dai Nas di Firenze

Negli ultimi giorni, i controlli dei Carabinieri del Nas di Firenze nell’ambito della sicurezza alimentare, presso luoghi in cui si preparano, vendono o somministrano alimenti, hanno portato alla chiusura di 4 locali, sia italiani che etnici.

Nel corso delle ispezioni, si accertavano:

- presenza di escrementi di roditore, sporcizia diffusa ed omessa indicazione degli allergeni nei menu presso un bar di Scandicci;

- mancata applicazione del piano di autocontrollo alimentare presso una rosticceria di piazza San Iacopino a Firenze, ove – oltre all’ispezione igienico-sanitaria, è stato effettuato un controllo degli avventori, nell’ambito delle attività preventive e di ordine e sicurezza pubblica, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze;

- gravi carenze igienico-sanitarie e mancata applicazione piano autocontrollo nella lotta agli infestanti, presso il laboratorio di panificazione e pasticceria di via de Gasperi a Sesto Fiorentino. Per questo locale il provvedimento di sospensione emesso dalla ASL Toscana Centro prevede una durata di almeno 15 giorni;

- infine, presso il supermercato etnico di via Novelli a Campi Bisenzio, sono state sequestrate 178 confezioni di ortaggi e biscotti per mancanza di etichettatura in lingua italiana.

Complessivamente contestate sanzioni amministrative per 12 mila euro.

