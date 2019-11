Eversione di destra, Prociv smentisce: "Chiesi non è un volontario"

La protezione Civile smentisce la notizia che Andrea Chesi, accusato di essere il leader di una cellula neonazista operante nel territorio della provincia di Siena, fosse un volontario di Protezione Civile.

"Quanto affermato non corrisponde al vero. Il Chesi non ha rapporti con le Associazioni che operano in Protezione Civile e nel settore delle Radiocomunicazioni di Emergenza. Stesso discorso vale per le altre persone coinvolte dalle perquisizioni di questi giorni.

La partecipazione al' attività di Protezione Civile da parte del singolo cittadino è normata dalla Legge. Quest' ultima ha istituito l' Elenco Regionale del Volontariato di Protezione a cui, ad oggi, nessuno dei 12 indagati risulta iscritto. E' pertanto impossibile che questi abbiano fatto attività durante le emergenze locali o regionali degli ultimi anni.

Ricordiamo che le Associazioni di Volontariato sono per statuto apolitiche apartitiche ed aconfessionali."

