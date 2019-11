Con la moto contro un furgoncino, incidente a Castello

È finito con la sua moto contro il lunotto di un van che stava facendo manovra. Si tratta dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 10.20, in via Perfetti Ricasoli. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale un van Mercedes stava transitando in direzione di viale XI Agosto quando, in prossimità del sottopasso ferroviario, si è avvicinato all’aiuola spartitraffico centrale per svoltare a sinistra e, grazie all’interruzione a centro strada, invertire senso di marcia. Durante questa manovra è sopraggiunta una moto sempre diretta verso viale XI Agosto che, per ragioni da accertare, non è riuscita a evitare l’impatto urtando contro il lunotto posteriore del veicolo. Il centauro 17enne ha riportato lievi lesioni ed è stato portato in ospedale in codice verde, incolume il conducente del van. Qualche disagio alla viabilità durante le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio della pattuglia del Reparto Infortunistica stradale che è intervenuta sul posto.

