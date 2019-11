Gioco d'azzardo, incontro con Don Zappolini alla Fondazione I Care

Gratta e vinci, lotto, superenalotto, slot machine, scommesse sportive: oltre un milione e mezzo di italiani sono giocatori problematici, e fra questi 70 mila ragazzi tra i14 ed i 17 anni. Anche nelle nostre zone la dipendenza dal gioco d'azzardo sta sempre più devastando le famiglie: oltre 100 persone nel 2018 si sono rivolte al Servizio Dipendenze dell'Usl a Empoli. All'interno del progetto sulla ludopatia promosso dal Comune di Fucecchio insieme agli altri Comuni del Valdarno Inferiore, venerdì 15 novembre alle ore 21,30 presso la sede della Fondazione I Care a Fucecchio, in via I° settembre 43, il presidio dell’associazione “Libera” del Comprensorio del Cuoio, organizza un incontro con Don Armando Zappolini per la presentazione del suo nuovo libro "Mettiamoci in Gioco. L'azzardo: dalle storie di dipendenza alle strategie per combatterlo”. Alla serata parteciperà anche la coautrice Mimma Scigliano, giornalista, scrittrice ed analista di problematiche sociali. I proventi sui diritti d'autore del libro saranno devoluti a Mettiamoci in gioco, campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo. L'incontro sarà preceduto da una cena-buffet a partire dalle ore 19.30 e durante la serata si terranno delle letture a cura della compagnia teatrale NoGrazie.

Maggiori informazioni e prenotazioni: 340 2938191(Claudio), 347 6487884 (Paolo).

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio