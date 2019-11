Il coniglio Cilindro a Empoli per DireFareTeatrare

La rassegna DireFareTeatrare al Minimal Teatro di Empoli prosegue con successo.

Domenica 17 novembre in scena Il coniglio cilindro e la spada nella roccia, nell’allestimento della compagnia teatrale Gli Alcuni, adatto a bambini dai 3 agli 8 anni.

Questa volta i nostri cuccioli interpretano e reinventano la leggenda della “Spada nella roccia”.

I cuccioli, in particolare il coniglio Cilindro, cercano di estrarre la famosa spada dalla roccia mentre dall’altra parte la terribile Maga del Cappello farà di tutto per ostacolare il piano.

Ovviamente la Maga del Cappello mette in atto tutti i suoi poteri magici per riuscire nella sua impresa.

I Cuccioli dal canto loro devono inventarsi un Mago Merlino che li aiuti a sconfiggere la Maga.

Ma inventarsi un Mago non è cosa di poco conto ed ecco che allora sono costretti a mettere in campo la loro creatività, la coesione del gruppo, il loro spirito di osservazione… e nel fare questo coinvolgeranno anche, come è ormai consolidata tradizione dei nostri spettacoli, il pubblico.

Dire Fare Teatrare prosegue domenica 24 novembre con Nico cerca un amico di Accademia Perduta Romagna/Il baule volante, gran finale domenica 1 dicembre con Mostriciattoli di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli avranno sempre due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4,50 euro.

Si ricorda che è gradita la prenotazione.

La vendita dei biglietti sarà effettuata a partire dalle 15.00 del giorno stesso dello spettacolo, alla cassa del Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli).

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro telefono 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

