Imbrattata targa in memoria di Idy Diene, presidio su ponte Vespucci

Domenica scorsa la targa dedicata a Idy Diene sul ponte Vespucci è stata sfregiata. La targa era stata messa in ricordo dell'omicidio avvenuto per mano razzista il 5 marzo 2018. Ad essere stata sfregiata non è però solo una targa ma l'intera comunità senegalese e tutta la Firenze antirazzista.

Non possiamo sottovalutare la scia di morte che la violenza razzista ha prodotto anche nella nostra città. Simili comportamenti non sono più tollerabili e serve una risposta netta da parte di cittadinanza e istituzioni.

Per questo sabato 16 novembre alle ore 15 saremo sul ponte Vespucci e invitiamo tutte le antirazziste e gli antirazzisti a partecipare insieme a noi al presidio che abbiamo convocato.

Fonte: Arci Firenze - Ufficio Stampa