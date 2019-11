Incidente a due a Dogana di Castelfiorentino

Incidente alle 8 di questa mattina a Dogana di Castelfiorentino per due auto che si sono scontrate su via Sanminiatese. Sul posto due ambulanze della Croce rossa di Certaldo e un'automedica per i due feriti, tra cui una donna di 45 anni, trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il traffico ha subito ripercussioni in negativo ma la situazione si è risolta nell'arco di alcune decine di minuti.

