Ingenito (FdI) sulla commissione comunale: "Maggioranza sottovaluta problemi di Montelupo"

Il 12 novembre, alle ore 18, si è riunita la commissione scuola, sport, cultura e turismo, della quale sono presidente. La commissione da me convocata, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e da un sopralluogo effettuato dal sottoscritto, ha visto, all'ordine del giorno, la situazione dei bagni presso la scuola Baccio da Montelupo, il plesso unico scolastico di via Caverni.

Ci siamo trovati nuovamente davanti ad una sottovalutazione dei problemi da parte della maggioranza. L'assessore alla scuola Simone Londi era assente, nonostante fosse stato invitato e la sua sua presenza fosse importante È deludente che un assessore che sa già, con un mese di anticipo, che il 12 novembre sarebbe stata fatta la commissione, telefoni soltanto la mattina del 12 novembre stesso per annunciare la sua assenza".

La maggioranza Pd, sia in Consiglio comunale che in commissione, svaluta i problemi di Montelupo: prima dicono che la responsabilità relativa agli scuolabus non è attribuibile all'amministrazione, poi mi dicono di ritirare la mozione sulla legge Meloni per i dispositivi antiabbandono, adesso mi devo sentire dire che il problema dei bagni sussiste solo per la maleducazione dei ragazzi e che una commissione è inutile?"

Monteluponelcuore non ci sta, tiene ai problemi che i cittadini segnalano e pensa assolutamente che la scuola sia, se non la prima, tra le priorità più importanti che un comune deve avere. Per tanto, il gruppo consiliare si riserverà di scrivere delle interrogazioni a risposta scritta all'assessore Londi per cercare di risolvere i problemi che la maggioranza vorrebbe nuovamente aggirare e sminuire.

Paolo Ingenito, consigliere Fratelli d'Italia - Monteluponelcuore Centrodestra per Montelupo

