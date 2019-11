Ingombranti e scarti di pelle abbandonati a Castelfranco, la municipale indaga

Questa mattina, a seguito di alcune segnalazioni fatte dai cittadini, la Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto è intervenuta individuando la presenza di alcuni sacchi neri abbandonati insieme ad altro materiale nelle piazzole a bordo strada di Via dei Tavi, presso l’ex maneggio dei cavalli, e a bordo strada lungo Via Usciana. Gli agenti hanno analizzato il contenuto per cercare di risalire agli autori dell’illecito. In Via dei Tavi erano stati abbandonati soprattutto rifiuti ingombranti, come gomme di un’auto e pezzi di un mobile di legno, ipotizzabili come il frutto di un possibile sgombero.

In Via Usciana invece sono stati rinvenuti quattro sacchi neri contenenti ritagli di pellame, carta, potature di verde e altri vari materiali. Poco più avanti, in mezzo ad un canneto, è stato ritrovato un altro sacco abbandonato contenente vestiti.

Dopo un controllo da parte della Polizia Municipale per individuare dei possibili indizi che potessero far risalire agli autori dell’abbandono, sono intervenuti gli operai comunali per provvedere alla rimozione dei rifiuti gettati incivilmente.

Per il momento non sono emersi elementi utili all’individuazione dei responsabili dell’illecito, ma si continua ad indagare e monitorare le zone più soggette a questo tipo di gesti.

“Continuiamo a monitorare il territorio e non ci stanchiamo di portare avanti tutte le azioni utili a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – ha commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti - . Purtroppo l’inciviltà delle persone continua a perpetuarsi e non è facile poter controllare un comune vasto come quello di Castelfranco. Ma la nostra Polizia Municipale è sempre pronta ad intervenire cercando di scovare indizi che possano far risalire ai responsabili. Spesso le indagini hanno portato all’individuazione di questi gesti ed è subito scattata la multa di 500 euro, il massimo previsto in questi casi”.

“Ringrazio anche gli operai comunali addetti alla rimozione che con il loro intervento evitano che alcune aree, prese particolarmente come bersaglio, diventino discariche a cielo aperto che rovinano la bellezza paesaggistica e il decoro di zone importanti del nostro paese”, ha aggiunto il Sindaco.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

